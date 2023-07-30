Про це розповів президент Володимир Зеленський. До операції залучили майже 300 людей.
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У Сумах завершили розбирати завали
Глава держави зазначив, що тільки надвечір 30 липня завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети.
Терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. Двоє людей загинули... Мої співчуття рідним і близьким. Двадцятеро людей постраждали від цього удару. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: 4 поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи,
– заявив український лідер.
Він додав, що російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Кремля та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.
"Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах були залучені 285 людей. Я дякую кожному й кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!" – наголосив президент.
Він особливо відзначив:
- молодшого сержанта Андрія Горового,
- сержанта Максима Власова,
- старшого прапорщика Сергія Гордієнка,
- капітана Сергія Трофімова,
- підполковника Віталія Федоренка.
"Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала", – підсумував Зеленський.
Дивіться фото з місця атаки в Сумах / Фото Офісу Президента
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У місті оголосили День жалоби
Сумський міський голова Олександр Лисенко розповів, що троє з 20 поранених перебувають на стаціонарному лікуванні.
Зруйнований один з корпусів навчального закладу, ще один – пошкоджено. Зазнали пошкоджень також гуртожитки та житлові будинки. 13 постраждалих наразі поселили в гуртожитку. Вони забезпечені всім необхідним: харчуванням, продуктами, засобами гігієни,
– зазначив мер.
Він додав, що також постраждалі отримають фінансову допомогу від благодійної організації.
"Завтра в громаді оголошено День жалоби за загиблими 29 липня. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Тримаємось. Ніколи не пробачимо", – підсумував Лисенко.
Рятувальники завершили розбирати завали: відео
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Росіяни пошкодили храм УПЦ МП
Внаслідок російського обстрілу Сум храм УПЦ МП зазнав пошкоджень.
29 липня 2023 року від вибухової хвилі в результаті повітряної атаки російського агресора на Суми пошкоджено Стрітенський храм міста,
– повідомили у "Православній Сумщині".
Внаслідок атаки пошкодилася покрівля купола. Також вибухова хвиля вибила вікна у храмі й церковному приміщенні недільної школи.