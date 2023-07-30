У Сумській єпархії повідомили, що внаслідок атаки агресора зазнав пошкоджень Стрітенський храм. Про це пише 24 Канал.

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Пошкоджена покрівля й вибиті вікна

29 липня 2023 року від вибухової хвилі в результаті повітряної атаки російського агресора на Суми пошкоджено Стрітенський храм міста,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджена покрівля купола, вибито вікна у храмі й церковному приміщенні недільної школи. Та головне, що минулося без жертв.

До речі, Стрітенський храм ще тільки будується. Поруч з ним розташовані два професійні ліцеї, де готують цивільних фахівців, наголосили в єпархії. Гуртожиток одного з них зруйнувала російська ракета.

Важливо! Станом на ранок 30 липня відомо про двох загиблих та 20 травмованих внаслідок ракетного удару воєнних злочинців по будівлі навчального закладу в Сумах.

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