В Сумской епархии сообщили, что в результате атаки агрессора получил повреждения Сретенский храм. Об этом пишет 24 Канал.
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Повреждена кровля и выбиты окна
29 июля 2023 года от взрывной волны в результате воздушной атаки российского агрессора на Сумы поврежден Сретенский храм города,
– говорится в сообщении.
Повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы. Но главное, что обошлось без жертв.
Кстати, Сретенский храм еще только строится. Рядом с ним расположены два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов, отметили в епархии. Общежитие одного из них разрушила российская ракета.
Российские террористы разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе
- Заметим, что 23 июля российские террористы массированно атаковали Одесщину. Оккупанты выпустили 5 видов ракет всех типов базирования.
- Среди прочего военные преступники попали в самый большой храм города – Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. Ракета прилетела прямо в центральный алтарь.
- В результате обстрела частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы.
- Кроме того, из-под завалов вытащили Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.