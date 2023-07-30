Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня зазначила, що Сили оборони вже вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО.

Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що корабельні угруповування противника у зв'язку зі штормом скоротили фактично вдвічі.

"Наразі в Чорному морі – 6 одиниць, в Азовському – одна. Збирають надводну обстановку. Ракетоносії – в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються", – повідомила керівниця пресцентру.

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Також продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж поромної переправи.

"Але ми знаємо, що росіяни здатні застосовувати носії крилатих ракет з акваторій бухт, у яких вони перебувають для поповнення запасів", – наголосила речниця.

За її словами, українські сили тривалий час спостерігали за тим, як ворог поступово передислоковувався ближче до своїх берегів.

Напрямок російський їм здається вже більш безпечним,

– припустила Гуменюк.

Також вона прокоментувала погрози російських військових цивільним суднам.

"На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика присутність кораблів у Чорному морі звісно їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватись до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні. Фактично над Чорним морем проголошено, що відкритістю українських портів керує наразі Росія", – підсумувала начальниця пресцентру.

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