Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Гуменюк рассказала о ситуации в Черном море

Начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга отметила, что Силы обороны уже приняли меры для защиты портовой инфраструктуры и обеспечения максимальной работы ПВО.

Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно заключить, что он готовится к следующим атакам по возможно новой тактике,

– заметила Гуменюк.

Она добавила, что корабельные группировки противника в связи со штормом сократили фактически вдвое.

"Данный момент в Черном море – 6 единиц, в Азовском – одна. Собирают надводную обстановку. Ракетоносители в пунктах базирования, на боевом дежурстве они не наблюдаются", – сообщила руководитель пресс-центра.

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Также продолжается курсирование больших десантных кораблей вдоль паромной переправы.

"Но мы знаем, что россияне способны применять носители крылатых ракет с акваторией бухт, в которых они находятся для пополнения запасов", – подчеркнула спикер.

По ее словам, украинские силы длительное время наблюдали за тем, как враг постепенно передислоцировался поближе к своим берегам.

Направление российское им кажется уже более безопасным,

– допустила Гуменюк.

Также она прокомментировала угрозы российских военных гражданским судам.

"На гражданские экипажи осуществляется психологическое давление, потому что большое присутствие кораблей в Черном море, конечно, их смущает. Зная о том, что россияне способны прибегать к любым беспрецедентным действиям, судовладельцы пытаются обходить те районы, где возможны вот такие столкновения, даже на информационном уровне. Фактически над Черным морем провозглашено, что открытостью украинских портов руководит сейчас Россия", – подытожила начальница пресс-центра.

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