Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. К операции привлекли около 300 человек.

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В Сумах завершили разбирать завалы

Глава государства отметил, что только к вечеру 30 июля завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты.

Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: 4 этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы,

– заявил украинский лидер.

Он добавил, что российские изверги ежедневно добавляют миру аргументы, что только поражение Кремля и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора.

"В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были привлечены 285 человек. Я благодарю каждого и каждую, спасибо за вашу добросовестность и преданность Украине!" – подчеркнул президент.

Он особо отметил:

младшего сержанта Андрея Горового,

сержанта Максима Власова,

старшего прапорщика Сергея Гордиенко,

капитана Сергея Трофимова,

подполковника Виталия Федоренко.

"Спасибо, ребята! Каждая спасенная жизнь – это проигрыш России, и должны делать все возможное, чтобы государство-террорист только проигрывало", – подытожил Зеленский.

Смотрите фото с места атаки в Сумах / Фото Офиса Президента

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В городе объявили День траура

Сумской городской голова Александр Лысенко рассказал, что трое из 20 раненых находятся на стационарном лечении.

Разрушен один из корпусов учебного заведения, еще один – поврежден. Пострадали также общежития и жилые дома. 13 пострадавших в настоящее время поселили в общежитии. Они снабжены всем необходимым: питанием, продуктами, средствами гигиены,

– отметил мэр.

Он добавил, что также пострадавшие получат финансовую помощь от благотворительной организации.

"Завтра в общине объявлен День траура по погибшим 29 июля. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Держимся. Никогда не простим", – подытожил Лысенко.

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Россияне повредили храм УПЦ МП

В результате российского обстрела Сум храм УПЦ МП получил повреждения.

29 июля 2023 года от взрывной волны в результате воздушной атаки российского агрессора на Сумы поврежден Сретенский храм города,

– сообщили в "Православной Сумщине".

В результате атаки повредилась кровля купола. Также взрывная волна выбила окна в храме и в церковном помещении воскресной школы.

Любопытно! Сретенский храм только строится. Рядом с ним расположены два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов. Общежитие одного из них разрушила российская ракета.