Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. К операции привлекли около 300 человек.
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В Сумах завершили разбирать завалы
Глава государства отметил, что только к вечеру 30 июля завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты.
Террористы ударили по одному из городских учебных заведений. Два человека погибли... Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: 4 этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы,
– заявил украинский лидер.
Он добавил, что российские изверги ежедневно добавляют миру аргументы, что только поражение Кремля и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора.
"В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были привлечены 285 человек. Я благодарю каждого и каждую, спасибо за вашу добросовестность и преданность Украине!" – подчеркнул президент.
Он особо отметил:
- младшего сержанта Андрея Горового,
- сержанта Максима Власова,
- старшего прапорщика Сергея Гордиенко,
- капитана Сергея Трофимова,
- подполковника Виталия Федоренко.
"Спасибо, ребята! Каждая спасенная жизнь – это проигрыш России, и должны делать все возможное, чтобы государство-террорист только проигрывало", – подытожил Зеленский.
Смотрите фото с места атаки в Сумах / Фото Офиса Президента
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В городе объявили День траура
Сумской городской голова Александр Лысенко рассказал, что трое из 20 раненых находятся на стационарном лечении.
Разрушен один из корпусов учебного заведения, еще один – поврежден. Пострадали также общежития и жилые дома. 13 пострадавших в настоящее время поселили в общежитии. Они снабжены всем необходимым: питанием, продуктами, средствами гигиены,
– отметил мэр.
Он добавил, что также пострадавшие получат финансовую помощь от благотворительной организации.
"Завтра в общине объявлен День траура по погибшим 29 июля. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Держимся. Никогда не простим", – подытожил Лысенко.
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Россияне повредили храм УПЦ МП
В результате российского обстрела Сум храм УПЦ МП получил повреждения.
29 июля 2023 года от взрывной волны в результате воздушной атаки российского агрессора на Сумы поврежден Сретенский храм города,
– сообщили в "Православной Сумщине".
В результате атаки повредилась кровля купола. Также взрывная волна выбила окна в храме и в церковном помещении воскресной школы.