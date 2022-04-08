Обстрел лодки в Днепропетровской области: четверо взрослых и один ребенок погибли
Источник:Офис генпрокурора
Вчера, 7 апреля, российские оккупанты совершили атаку на один из населенных пунктов Днепропетровской области.
Враг совершил прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданскому населению.
К теме Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам: известно уже о 4 погибших
Среди погибших – дети
В Офисе генпрокурора подтвердили, что в результате этой атаки погибли 4 человека, среди них один ребенок. Еще 7 человек получили многочисленные осколочные ранения, среди них также есть дети.
Все жертвы – это люди, которых на лодках через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти, но затем оккупанты начали атаковать с воздуха.
Два человека пропали без вести
Еще два человека, которые были в лодке на момент обстрела, пропали без вести. На месте продолжаются поисковые мероприятия.
Добавим, что люди на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области и добраться до села Марьянка, Криворожского района Днепропетровской области.
Люди смогли преодолеть расстояние в 15 километров перед тем, как были обстреляны в береговой полосе оккупантами.
Прокуратурой Днепропетровской области уже осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по данному факту.
Важно – жуткий удар россиян ракетами по вокзалу Краматорска: смотрите видео