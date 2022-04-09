Обстрел лодки в Каховском водохранилище: среди погибших была адвокат Алина Молчанова

Россияне расстреляли лодку с мирными людьми на Каховском водохранилище. Там была адвокат из Днепра Алина Молчанова, которая просто хотела спасти сына.

Попечительский совет Национальной ассоциации адвокатов Украины выделил 100 тысяч гривен в помощь семье адвоката.

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Умерла на глазах у сына

Адвокат был в лодке, которая эвакуировала гражданских с оккупированной территории Херсонской области. Оккупанты подло обстреляли ее. Женщина умерла на глазах у собственного ребенка.

В ассоциации отметили, что Молчанова была добрым и отзывчивым человеком, а также профессионалом своего дела.

Что известно о расстреле лодки

7 апреля россияне обстреляли лодку с людьми. Гражданские просто бежали с оккупированной территории, преодолели расстояние в 15 километров до села в Криворожском районе.

Погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Семь получили многочисленные осколочные ранения, среди них тоже есть дети. Двоих людей еще ищут.

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