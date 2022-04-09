Опікунська рада Національної асоціації адвокатів України виділила 100 тисяч гривень на допомогу родині адвокатки.
До речі Росіяни впритул розстріляли човен з людьми на Каховському водосховищі
Померла на очах у сина
Адвокатка була в човні, який евакуював цивільних з окупованої території Херсонської області. Окупанти підло обстріляли його. Жінка померла на очах у власної дитини.
В асоціації відзначили, що Молчанова була доброю та чуйною людиною, а також професіоналом своєї справи.
Що відомо про розстріл човна
7 квітня росіяни обстріляли човен з людьми. Цивільні просто втікали з окупованої території, вони подолали відстань у 15 кілометрів до села у Криворізькому районі.
Загинули четверо людей, серед яких одна дитина. Семеро зазнали численних осколкових поранень, серед них теж є діти. Двох людей ще шукають.
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