Опікунська рада Національної асоціації адвокатів України виділила 100 тисяч гривень на допомогу родині адвокатки.

До речі Росіяни впритул розстріляли човен з людьми на Каховському водосховищі

Померла на очах у сина

Адвокатка була в човні, який евакуював цивільних з окупованої території Херсонської області. Окупанти підло обстріляли його. Жінка померла на очах у власної дитини.

В асоціації відзначили, що Молчанова була доброю та чуйною людиною, а також професіоналом своєї справи.

Що відомо про розстріл човна

7 квітня росіяни обстріляли човен з людьми. Цивільні просто втікали з окупованої території, вони подолали відстань у 15 кілометрів до села у Криворізькому районі.

Загинули четверо людей, серед яких одна дитина. Семеро зазнали численних осколкових поранень, серед них теж є діти. Двох людей ще шукають.

Важливо – Звірства у Бородянці / Як люди переживали терор: