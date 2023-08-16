Таким объектом оказался обычный шведский завод SKF. В результате удара там погибли три человека, сообщает 24 Канал.
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Россияне цинично оправдываются за удар по Луцку
Посольство России в Швеции в одной из соцсетей подтвердило удар по заводу шведской компании SKF, заявив, что он якобы является легитимной военной целью.
Так называемое дипломатическое ведомство процитировало пропагандистское заявление министерства нападения России о поражении украинских "ключевых предприятий военной промышленности".
Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке – часть украинского ВПК, он производил подшипники для "Укроборонпрома". В шведской печати об этом факте, естественно, ни слова,
– цинично врут в посольстве.
Кроме того, там стали угрожать уничтожить и поставленную "бандеровцам шведскую технику и предприятия военно-промышленного комплекса, которые на них работают".
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