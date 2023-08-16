Таким об'єктом виявився звичайний шведський завод SKF. Внаслідок удару там загинули троє людей, повідомляє 24 Канал.

До теми Росія атакувала шведський завод SKF у Луцьку: ракета вбила 3 працівників підприємства

Росіяни цинічно виправдовуються за удар по Луцьку

Посольство Росії у Швеції в одній із соцмереж підтвердило удар по заводу шведської компанії SKF, заявивши, що він нібито є легітимною військовою ціллю.

Так зване дипломатичне відомство процитувало пропагандистську заяву міністерства нападу Росії про ураження українських "ключових підприємств військової промисловості".

Не вловлюєте зв'язку? Тоді пояснимо: цей завод у Луцьку – частина українського ВПК, він виробляв підшипники для "Укроборонпрому". У шведській пресі про цей факт, природно, ні слова,

– цинічно брешуть у посольстві.

Окрім цього, там почали погрожувати знищити й поставлену "бандерівцям шведську техніку та підприємства військово-промислового комплексу, які на них працюють".

Важливо! Речник SKF Карл Б'єрнстам підтвердив, що внаслідок російського удару загинули троє працівників заводу. Окрім того, місцева влада інформувала, що поранень зазнали ще троє – також працівники SKF.

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Масований обстріл України 15 серпня: коротко

Росіяни вночі 15 серпня завдали масованого удару по Україні, атакувавши 8 її регіонів. Загарбники випустили 28 крилатих ракет повітряного та морського базування.

Силам ППО вдалося знешкодили 16 з 24 крилатих ракет Х-101, Х-555 та "Калібр". Проте 4 Х-22 ліквідувати не вдалося, адже для цього захисникам потрібні відповідні засоби.

За даними МВС, унаслідок атаки окупантів загинули троє людей, ще 27 – зазнали травм. Найбільше постраждалих у Львові – 19 цивільних.

Внаслідок терористичного обстрілу 22 об'єкти цивільної інфраструктури зазнали пошкоджень.