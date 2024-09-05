Как только во Львове прогремели взрывы, близкие друзья отправили Евгении сообщение. Но женщина уже не смогла ответить на него.

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Мама и дочери погибли от российской ракеты

Услышали прилеты. И у нас есть чат друзей. Спросили, или у всех все в порядке. Но Женя не ответила..

– рассказала подруга семьи Базилевичей.

Чуть позже они узнали, что погибла мама Евгения и трое дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия. Чудом под завалами спасся только отец Ярослав.

Она добавила, что это была образцовая семья.

"Дашу забрали в скорую. Я думал, что она выживет, я пробовал искать ее по больницам и не мог найти. И только когда узнал, что одна из машин поехала в морг, у меня все обвалилось внутри", – вспоминает один из друзей семьи.

Друзья вспоминают семью Базилевичей: смотреть видео



Напомним, что оказалось, что Ярослав Базилевич, который потерял семью во время обстрела, происходит из рода знаменитого Ивана Франко. Он является внуком Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Билевичей).