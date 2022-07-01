О завершении поисково-спасательной операции сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что спасатели разобрали в пятиэтажке элементы конструкции.

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Из-под завалов дома деблокировали 8 тел

Из-под развалин многоэтажки деблокировали тела 8 местных жителей. Сейчас работники ГСЧС помогают николаевцам, оставшимся без жилья эвакуировать уцелевшее имущество.

Работы производят с помощью специальной и тяжелой инженерной техники. Вещи сносят и по лестничным клеткам, однако только там, где это позволяет ситуация безопасности.

Пострадали от ракетного удара 6 человек

Предварительно в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в многоэтажке достигло 5 человек. По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, такими методами россияне хотят запугать местных жителей и повлиять на панику.

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Что известно о ракетных обстрелах Николаева

Утром 29 июня враги выпустили по городу 8 ракет.

Одна из них попала в многоэтажку в жилом районе города. Видео жуткого удара опубликовал глава ОВА.

В результате атаки в доме произошло разрушение квартир – с 3 по 5 этаж.

В соседних зданиях выбило окна, а пожар перебросился на гаражи неподалеку.

Смотрите в видео об ужасном обстреле Николаева: