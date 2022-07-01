В результате ракетного удара врага жертв – нет

О последствиях ракетного удара со стороны России рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате ракетного удара врага, к счастью, нет жертв.

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Виталий Ким рассказал, что всего вооруженные силы России выпустили 12 ракет по Николаевской области и часть из них удалось сбить украинским подразделениям противовоздушной обороны.

Оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву

Николаевский мэр Александр Сенкевич также рассказал о деталях ракетной атаки со стороны захватчиков. По его информации, враг массированно атаковал Николаев с утра.

Сообщается, что по Николаеву было выпущено около 10 ракет.

Как сообщил Александр Сенкевич, российские оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения.

Последствия ракетного удара по Николаеву

Мэр Николаева также сообщил, что 30 июня российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район города, в результате чего были повреждены 18 частных домов.

Россия 29 июня нанесла кровавый удар по Николаеву

Российские военные утром 29 июня нанесли ракетный удар по Николаеву, попав в жилую многоэтажку. Сообщалось, что всего за полчаса войска агрессора выпустили сразу 10 ракет.

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По состоянию на начало суток 1 июля известно о восьми погибших в результате обстрела Николаева. Из-под завалов атакованной россиянами многоэтажки Николаева вытащили тело 21-летней девушки.

Александр Сенкевич сообщил, что спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета.

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