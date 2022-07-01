Внаслідок ракетного удару ворога жертв немає

Про наслідки ракетного удару з боку Росії розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, внаслідок ракетного удару ворога, на щастя, немає жертв.

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Віталій Кім зазначив, що всього збройні сили Росії випустили 12 ракет по Миколаївській області й частину з них вдалося збити українським підрозділам протиповітряної оборони.

Окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву

Миколаївський мер Олександр Сєнкевич також розповів деталі ракетної атаки з боку загарбників. За його інформацією, ворог масовано атакував Миколаїв зранку.

Повідомляється, що по Миколаєву було випущено близько 10 ракет.

Як повідомив Олександр Сєнкевич, російські окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші – мають незначні пошкодження.

Наслідки ракетного удару по Миколаєву – відео

Мер Миколаєва також повідомив, що 30 червня російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків.

Росія 29 червня завдала кривавого удару по Миколаєву

Російські військові зранку 29 червня завдали ракетного удару по Миколаєву, влучивши у житлову багатоповерхівку. Повідомлялося, що всього за пів години війська агресора випустили відразу 10 ракет.

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Станом на початок доби 1 липня відомо про вісьмох загиблих унаслідок обстрілу Миколаєва. З-під завалів атакованої росіянами багатоповерхівки Миколаєва витягнули тіло 21-річної дівчини.

Олександр Сєнкевич повідомив, що рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали житлового будинку, куди 29 червня влучила ракета.

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