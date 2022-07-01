Про завершення пошуково-рятувальної операції повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що рятувальники розібрали у п'ятиповерхівці елементи конструкції.

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З-під завалів будинку деблокували 8 тіл

З-під руїн багатоповерхівки деблокували тіла 8 місцевих жителів. Зараз працівники ДСНС допомагають миколаївцям, які залишились без житла, забрати вціліле майно.

Роботи проводять з допомогою спеціальної та важкої інженерної техніки. Речі зносять і сходовими клітками, проте лише там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Постраждали від ракетного удару 6 людей

Попередньо в ДСНС повідомили, що кількість постраждалих у багатоповерхівці сягнула 5 осіб. На думку голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, такими методами росіяни хочуть залякати місцевих жителів та спричинити паніку.

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Що відомо про ракетний обстріл Миколаєва

Вранці 29 червня вороги випустили по місту 8 ракет.

Одна з них влучила у багатоповерхівку у житловому районі міста. Відео моторошного удару опублікував голова ОВА.

Внаслідок атаки у будинку відбулось руйнування квартир – з 3 по 5 поверхи.

У сусідніх будівлях повибивало вікна, а пожежа перекинулась на гаражі неподалік.

Дивіться у відео про жахливий обстріл Миколаєва: