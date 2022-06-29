Відповідне відео очільник Миколаївської ОВА оприлюднив ввечері 29 червня. До речі, російська ракета влучила в будинок вранці цього ж дня.

Зауважте Вже 5 загиблих і 5 поранених: рятувальники дістали ще одну людину в з-під завалів у Миколаєві

З'явилось відео потрапляння ракети в будинок в Миколаєві

Покидьки! Як це пояснити? Де логіка? Росія – терористична недодержава,

– написав Кім.

Відомо, що станом на 17:10 29 червня через російську ракету загинули 5 людей. Ще 5 – отримали поранення. Варто пригадати, що Москва вдарила по місту о 06:25, коли люди в будинку мирно спали.

Кім показав момент втручання російської ракети в будинок: відео моменту трагедії

Коротко про трагічну атаку на Миколаїв 29 червня

Вдосвіта 29 червня у Миколаєві знову прогриміли вибухи. Вранці мер міста Олег Сєнкевич розповів, що на місця вибухів виїхали рятувальники та медики.

Згодом мер розповів, що російська ракета влучила в багатоповерхівку. Внаслідок атаки в одному під'їзді зруйновані квартири з третього по п'ятий поверхи. Там спалахнула пожежа. У сусідніх будинках ударна хвиля повибивала вікна.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що є 3 загиблих та поранені. На жаль, згодом втрати зросли до 5 жертв та 5 постраждалих.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва розповіла, що окупанти випустили по Миколаєву 10 ракет всього за пів години.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що ракети ворога влучили й у гаражний кооператив, – там згоріли 11 гаражів та 9 автівок. Окрім цього, ворог атакував базу відпочинку, портову та виробничу інфраструктуру. Військова комендатура оборони міста, пояснила, що загалом по Миколаєву та передмістю було випущено понад десять ракет.

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