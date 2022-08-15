Было 8 прилетов ракет С-300, – Ким о новых ударах по Николаевской области
Ночью 15 августа российские захватчики снова обстреляли Николаев. В общей сложности зафиксировали 8 "прилетов".
Оккупанты обстреляли город после паузы в 5 дней. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.
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Что известно о ночных обстрелах Николаева
По словам Кима, ночью было зафиксировано 8 "прилетов" ракет. По предварительной информации, С-300.
Повреждено учебное заведение. Здание не пригодно для использования. Также обстреляли некоторые дома и гостиницу, которая была пуста, но там есть повреждения,
– отметил глава региона.
Атака россиян на Николаевскую область
15 августа оккупанты также обстреляли несколько сел Николаевской области. Так, пострадало село Котлярово Шевченковской общины. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Кроме того, около 6:30, 15 августа, захватчики обстреляли село Широкое Широковской общины. В результате повреждены сельскохозяйственные постройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.
Около 1:40, 15 августа, обстрелам подверглось село Поляна Широковской общины. В результате чего повреждены жилые дома и гаражи.
Виталий Ким отметил, что под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется,
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