Было 8 прилетов ракет С-300, – Ким о новых ударах по Николаевской области

Ночью 15 августа российские захватчики снова обстреляли Николаев. В общей сложности зафиксировали 8 "прилетов".

Оккупанты обстреляли город после паузы в 5 дней. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Что известно о ночных обстрелах Николаева

По словам Кима, ночью было зафиксировано 8 "прилетов" ракет. По предварительной информации, С-300.

Повреждено учебное заведение. Здание не пригодно для использования. Также обстреляли некоторые дома и гостиницу, которая была пуста, но там есть повреждения,

– отметил глава региона.

Атака россиян на Николаевскую область

15 августа оккупанты также обстреляли несколько сел Николаевской области. Так, пострадало село Котлярово Шевченковской общины. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Кроме того, около 6:30, 15 августа, захватчики обстреляли село Широкое Широковской общины. В результате повреждены сельскохозяйственные постройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Около 1:40, 15 августа, обстрелам подверглось село Поляна Широковской общины. В результате чего повреждены жилые дома и гаражи.

Виталий Ким отметил, что под постоянным огнем остаются находящиеся на линии разграничения населенные пункты Березнеговатской общины. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Высунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется,

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