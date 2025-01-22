О моменте вражеского удара рассказала жительница города в комментарии "Новостям Приазовья", передает 24 Канал. Юлия стала очевидцем ночной атаки беспилотниками.

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Что об атаке говорят свидетели

Женщина говорит, что взрыв был мощным – в ее доме повылетали окна и осыпалась штукатурка. Жители сразу выбежали на улицу, куда вскоре прибыли пожарные, полиция и военные, которые начали оказывать помощь.

Я выбежала на улицу, еле открыла двери, потому что их вывернуло взрывной волной. Мы начали тут бегом что-то делать. Все ли живы, здоровы... У девушек там вообще двери так заломало, что они через форточку вылезали,

– делится Юлия.

Она также рассказала, что одна из ее соседок оказалась под завалами, а местные сразу бросились ей на помощь. Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые и оказали пострадавшей первую помощь. По словам Юлии, все действовали быстро и слаженно.

Напомним, воздушную тревогу в области объявили о 21:12. О движении вражеских БпЛА в направлении Николаева в Воздушных силах сообщили в 22:38. О первом взрыве стало известно в 22:40, позже прогремела повторная серия взрывов.