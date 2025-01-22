Обошлось без жертв, но два человека пострадали. Подробнее о последствиях российского террора 24 Каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко.
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Какие последствия обстрела Николаева
Во время обстрела пострадала 74-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу, и 59-летний мужчина, которому помощь оказали на месте.
В результате российской атаки дронами в Николаеве был поврежден шестиэтажный жилой дом, откуда эвакуировали 200 человек. Сейчас все жители вернулись в свои квартиры.
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Взрывной волной было повреждено восемь многоэтажных домов вокруг, несколько частных домов и семейная амбулатория. Также уничтожен автомобиль.
"Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия этих прилетов. Закрывают выбитые стекла окон и дверей. Людям выдают пленку. На наиболее поврежденных объектах крыши накрывают брезентом для предотвращения дальнейшего разрушения", – рассказал советник Николаевского городского головы Александр Герасименя.
Последствия обстрела Николаева: фото Николаевская ОГА
Кроме того, пострадала территория местного коммунального предприятия, повреждено несколько единиц электротранспорта.
Это квартира моих родителей, их слава Богу не было дома. У них выбило все окна. Квартира этажом выше полностью сгорела. В квартире было много воды,
– сказала пострадавшая Алена.
В течение этого дня коммунальные и городские службы работали на местах прилетов. Волонтеры и гуманитарные организации оказывали помощь пострадавшим и владельцам поврежденных домов. Правоохранители фиксировали очередные российские военные преступления.
Летали "мопеды". Были взрывы чуть дальше, а потом неожиданно сильный взрыв и все вылетело в квартиру,
– добавил житель поврежденного дома Александр.
К слову, в ночь на 22 января силам противовоздушной обороны на Николаевщине удалось уничтожить девять "Шахедов". В целом Россия запустила 99 дронов-камикадзе на Украину ночью 22 января, из которых ПВО сбила 65.