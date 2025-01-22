Обійшлось без жертв, але дві люди постраждали. Детальніше про наслідки російського терору 24 Каналу розповів кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко.

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Які наслідки обстрілу Миколаєва

Під час обстрілу постраждала 74-річна жінка, у важкому стані її госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці.

Внаслідок російської атаки дронами у Миколаєві був пошкоджений шестиповерховий житловий будинок, звідки евакуювали 200 осіб. Наразі всі мешканці повернулися до своїх квартир.

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Вибуховою хвилею було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків навколо, декілька приватних будинків та сімейна амбулаторія. Також знищено автомобіль.

"Зараз комунальні служби ліквідовують наслідки цих прильотів. Закривають вибиті шибки вікон та дверей. Людям видають плівку. На найбільш пошкоджених об'єктах дахи накривають брезентом для запобігання подальшого руйнування", – розповів радник Миколаївського міського голови Олександр Герасіменя.

Наслідки обстрілу Миколаєва: фото Миколаївська ОДА

Крім того, постраждала територія місцевого комунального підприємства, пошкоджено декілька одиниць електротранспорту.

Це квартира моїх батьків. Їх дякувати Богу не було вдома. У них вибило всі вікна. Квартира поверхом вище повністю згоріла. У квартирі було багато води,

– мовила постраждала Альона.

Протягом цього дня комунальні та міські служби працювали на місцях прильотів. Волонтери та гуманітарні організації надавали допомогу постраждалим та власникам пошкоджених будинків. Правоохоронці фіксували чергові російські воєнні злочини.

Літали "мопеди". Були вибухи трохи далі, а потім неочікувано сильний вибух й все вилетіло у квартиру,

– додав мешканець пошкодженого будинку Олександр.

До слова, у ніч проти 22 січня силам протиповітряної оборони на Миколаївщині вдалося знищити дев'ять "Шахедів". Загалом Росія запустила 99 дронів-камікадзе на Україну вночі 22 січня, з яких ППО збила 65.