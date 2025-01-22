Оборонцям неба вдалося збити 65 ворожих дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей збила ППО

Вночі росіяни атакували 99 дронами-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів з Чауди, що на території тимчасового окупованого Криму, а також з напрямків Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях,

– ідеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ще 30 ворожих безпілотників локаційно втратили. Повітряний напад російської армії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.



65 БпЛА вдалося збити вночі 22 січня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Наразі усі необхідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. За попередньою інформацією, жертв немає. Водночас постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні росіяни запустили по Україні 131 БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області. Оборонці неба змогли збити 72 ворожих БпЛА.