Изуродованные многоэтажки и уничтоженные магазины: как выглядит обстрелянный спальник Николаева

российские военные продолжают терроризировать мирные города Украины. Под утро 3 августа враг обстрелял Николаев. Вражеские снаряды попали в спальные районы города.

Захватчики в очередной раз атаковали Николаев под утро. Сначала жителей города разбудила воздушная тревога, а после нее – звуки взрывов.

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Враг продолжает разрушать Николаев

Поскольку захватчики не очень охотно используют высокоточные ракеты для атак по Николаеву, то его буквально засеивают, например, ракетами С-300. Они не могут похвастаться точностью, хотя и оснащены GPS, но наносят не меньше вреда и разрушений.

На фотографиях, появившихся в местных пабликах, можно увидеть последствия утренних обстрелов Николаева. Враг попал в один из спальных районов города. В результате разрушен супермаркет и магазины. Многоэтажки же серьезно изуродовало.



Враг попал в супермаркет в Николаеве / Фото Суспильного



российские военные продолжают обстреливать гражданские объекты / Фото из телеграма "НикВести"



российские военные продолжают обстреливать гражданские объекты / Фото из телеграма "НикВести"



Как выглядит Николаев после утренней атаки / Фото Влада и Константина Либеровых



Как выглядит Николаев после утренней атаки / Фото Влада и Константина Либеровых



Как выглядит Николаев после утренней атаки / Фото Влада и Константина Либеровых



Как выглядит Николаев после утренней атаки / Фото Влада и Константина Либеровых

О самой атаке по Николаеву сообщил мэр Александр Сенкевич. Он в своем телеграме отметил, что около 05:00 прогремели мощные взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги, объявленной в области.

Тогда же глава городского совета заметил, что под вражескую атаку попали несколько районов города. В одном из них вспыхнул пожар в результате попадания, а в другом разрушения получил супермаркет.

Вскоре появилась дополнительная информация от главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Он добавил, что повреждены не только многоэтажки, но и аптека, магазины и дорожное полотно. А еще враг попал в территорию конно-спортивной школы.

Добавим, что вчера под вечер в небе над Николаевщиной удалось сбить сразу 4 ракеты врага. 2 августа во время всеукраинской воздушной тревоги силы ПВО "приземлили" ракеты Х-101 и Х-555, выпущенные из самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160. Их подняли в небо на северной части Каспийского моря.

Харьков тоже обстреливали 3 августа

Неспокойной была ночь и для жителей Харькова. Если минувшей ночью враг не атаковал город, то этой в 03:55 и 03:56 раздались два взрыва. Об этом сообщил глава городского совета Игорь Терехов.

По его словам, российские захватчики попали в Холодногорский район города. Там, к счастью, обошлось без жертв и пожаров. Если говорить о месте второго "прилета", то им стал Новобаварский район. Оккупанты попали в объект инфраструктуры, который получил разрушения вследствие этого.

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