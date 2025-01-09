Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Александра Сенкевича.
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Оккупанты нанесли удар по Николаеву
Во время воздушной тревоги жители слышали взрывы. Как сообщил глава Николаева, днем 9 января российские войска атаковали дроном Корабельный район города.
В результате вражеского обстрела есть пострадавший. Также повреждены здания в жилом секторе.
Россияне за прошедшие сутки атаковали Николаевскую область
Как сообщают в Николаевской областной военной администрации, в ночь на 9 января пытались ударить по николаевской области БпЛА типа "Шахед". Вражеская цель была уничтожена силами ПВО.
Также за сутки российская армия осуществила артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. В селе Дмитровка повреждены два дома, три хозяйственные постройки и линия электропередач. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Другие обстрелы 9 января
- В четверг, 9 января, оккупанты пытались обстрелять Кривой Рог. ПВО сбила все три крылатые ракеты "Искандер-К", которые враг запустил в направлении города.
- Утром россияне сбросили три КАБа на Херсон. В городе возникли пожары. Одна бомба попала в частный дом, разрушив его. Также есть попадания в предприятие и детсад. Травмы различной степени тяжести получили 8 человек.