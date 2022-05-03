Согласно информации, российские оккупанты продолжают пытаться осуществить воздушную разведку. Для этого они используют беспилотные летательные аппараты.

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Над территорией Николаевской области украинские защитники точно уничтожили 2 таких устройства. Его остатки упали в воду.

Однако ближе к рассвету 3 мая 2022 года Николаев накрыли обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В результате были поражены объекты критической инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

Оперативное командование "Юг" напомнило, что вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. Несмотря на то, что силы охраны и обороны юга Украины на страже безопасности, людям советуют оставаться бдительными.

Какая ситуация в Николаевской области

Российские оккупационные войска готовятся к возможным попыткам наступления на Николаев и Кривой Рог. О таком вероятном шаге российских войск сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Николаев часто страдает от обстрелов. Жителей просят оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это спасает жизнь.

Российские оккупанты вечером 2 мая в очередной раз обстреляли Николаев. Под огонь попал Корабельный район. В результате обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели пожар потушили. К счастью, жертв и пострадавших нет. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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