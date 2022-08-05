Обстрел Корабельного района Николаева: уже есть первая жертва, также пострадал 13-летний мальчик

российские оккупанты днем 5 августа нанесли удар по Николаеву. Захватчики попали в Корабельный район города.

В результате кровавого обстрела по состоянию на 19:11 известно о по меньшей мере 21 раненом. Еще один человек, по информации заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, к сожалению, погиб .

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Новые детали атаки россиян по Николаеву 5 августа

Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела пострадали частные дома и многоэтажки Корабельного района Николаева. Площадь поражения очень велика , вспыхнули пожары, зафиксированы значительные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

На данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем .

– заявил заместитель Ермака.

Чиновник уточнил, что погиб мужчина 1980 года рождения . Он скончался в результате полученных травм. Кроме того, среди пострадавших есть 13-летний мальчик – он находился у входа в церковь.

По предварительной информации, ребенок получил ранения в результате разрыва кассетных боеприпасов . Подросток с многочисленными травмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости был доставлен в реанимацию областной больницы в тяжелом состоянии .

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Последствия обстрела Корабельного района Николаева 5 августа / Фото из телеграмма Кирилла Тимошенко / Суспільне Николаев

К слову, мэр Николаева Александр Сенкевич раскрыл новые детали последствий подлого обстрела россиян по состоянию на 19:30. По предварительной информации, поврежден 21 частный дом, в 17 из них зафиксировано попадание обломков от боеприпасов в кровлю, выбиты окна и изуродованы фасады.

Кроме того, в 5 многоквартирных домах выбиты окна. Еще в 4 частных домах вспыхнули пожары. Также повреждены здания двух частных предприятий. Мэр добавил, что пострадавших по состоянию на данный момент 22.

Напомним, что по предварительным данным, российские оккупанты стреляли по Николаеву с временно оккупированной территории в Херсонской области.

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