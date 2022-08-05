Унаслідок кривавого обстрілу станом на 19:11 відомо про щонайменше 21 пораненого. Ще одна людина, за інформацією заступника очільника Офісу Президента Кирила Тимошенка, на жаль, загинула.

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Нові деталі атаки росіян по Миколаєву 5 серпня

Кирило Тимошенко повідомив, що унаслідок обстрілу постраждали приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району Миколаєва. Площа ураження дуже велика, спалахнули пожежі, зафіксовано значні руйнування те жертви серед цивільного населення.

Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого,

– заявив заступник Єрмака.

Посадовець уточнив, що загинув чоловік 1980-го року народження. Він помер унаслідок отриманих травм. Крім того, серед постраждалих є 13-річний хлопчик – він перебував біля входу у церкву.

За попередньою інформацією, дитина отримала поранення унаслідок розриву касетних боєприпасів. Підліток з численними травмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини був доставлений до реанімації обласної лікарні у тяжкому стані.

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Наслідки обстрілу Корабельного району Миколаєва 5 серпня / Фото телеграм Кирила Тимошенка / Суспільне Миколаїв

До слова, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розкрив нові деталі наслідків підлого обстрілу росіян станом на 19:30. За попередньою інформацією, пошкоджено 21 приватний будинок, у 17 з них зафіксовано влучання уламків від боєприпасів у покрівлі, вибито вікна та понівечено фасади.

Крім того, у 5 багатоквартирних будинках вибиті вікна. Ще у 4 приватних будинках спалахнули пожежі. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств. Міський голова додав, що постраждалих станом на зараз 22.

Нагадаємо, що за попередніми даними, російські окупанти вгатили по Миколаєву з тимчасово окупованої території у Херсонській області.

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