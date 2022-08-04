Били "Смерчами" по центральным районам: ОК "Юг" о массированном обстреле Николаева
Оккупанты в ночь на 4 августа нанесли массированный удар по Николаеву. Войска агрессора обстреляли город реактивными системами залпового огня типа "Смерч".
Из-за удара россиян в Николаеве много разрушений гражданской инфраструктуры
О мощном обстреле Николаева в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на этот раз были "веерные удары" по центральному району Николаева.
По теме Почти вся ночь в Николаеве – под воздушные тревоги: фото с места прилета российских ракет
Под массированным огнем оккупантов, как сообщила Гуменюк, оказались частные дома и центральный проспект, посреди которого застрял мотор одной из вражеских ракет. Сообщается, что из-за удара россиян в Николаеве много разрушений гражданской инфраструктуры.
Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг", в Николаеве удалось избежать жертв и пострадавших из-за того, что люди сознательны и обучены печальным опытом. От трагических последствий спасло то, что николаевцы были в укрытии.
Также Наталья Гуменюк ответила на вопрос, почему россияне массированно обстреливают Николаев. По ее словам, скорее всего, обстрелы связаны с тем, что враг накапливает силы и подтягивает резервы в предвкушении контрнаступления ВСУ. Кроме того, россияне пытаются создать свое контрнаступление.
В то же время захватчики разгоняют фейки, что якобы Николаев возьмут. Таким образом, как подчеркнула Гуменюк, оккупанты пытаются сломать дух украинцев.
Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне во время атак тяготеют к символизму. Поскольку Николаев стал форпостом обороны Украины на Юге, враг не только хочет все разрушать, но сделать намек на то, что сломан дух.
Что известно об обстреле Николаева
- российские военные буквально каждый день обстреливают Николаев. В ночь на 4 августа оккупанты обстреляли два района Николаева. Мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов.
- Из-за обстрелов повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.
- В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины. Предварительно обошлось без жертв и значительных повреждений.
Узнайте больше – детали обстрела Николаева: смотрите видео