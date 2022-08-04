Били "Смерчами" по центральным районам: ОК "Юг" о массированном обстреле Николаева

Оккупанты в ночь на 4 августа нанесли массированный удар по Николаеву. Войска агрессора обстреляли город реактивными системами залпового огня типа "Смерч".

Из-за удара россиян в Николаеве много разрушений гражданской инфраструктуры

О мощном обстреле Николаева в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на этот раз были "веерные удары" по центральному району Николаева.

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Под массированным огнем оккупантов, как сообщила Гуменюк, оказались частные дома и центральный проспект, посреди которого застрял мотор одной из вражеских ракет. Сообщается, что из-за удара россиян в Николаеве много разрушений гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем, как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг", в Николаеве удалось избежать жертв и пострадавших из-за того, что люди сознательны и обучены печальным опытом. От трагических последствий спасло то, что николаевцы были в укрытии.

Также Наталья Гуменюк ответила на вопрос, почему россияне массированно обстреливают Николаев. По ее словам, скорее всего, обстрелы связаны с тем, что враг накапливает силы и подтягивает резервы в предвкушении контрнаступления ВСУ. Кроме того, россияне пытаются создать свое контрнаступление.

В то же время захватчики разгоняют фейки, что якобы Николаев возьмут. Таким образом, как подчеркнула Гуменюк, оккупанты пытаются сломать дух украинцев.

Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне во время атак тяготеют к символизму. Поскольку Николаев стал форпостом обороны Украины на Юге, враг не только хочет все разрушать, но сделать намек на то, что сломан дух.

Что известно об обстреле Николаева

российские военные буквально каждый день обстреливают Николаев. В ночь на 4 августа оккупанты обстреляли два района Николаева. Мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины. Предварительно обошлось без жертв и значительных повреждений.

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