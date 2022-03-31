Обстрел Николаевской ОГА: Ким пообещал за всех отомстить

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации в городе и области. Ранее оккупанты коварно разрушили выстрелом здание ОГА, есть погибшие.

По словам Кима, чтобы восстановить максимальную производительность работы, нужны еще день-два. Удалось восстановить печати и реестры, передает 24 канал.

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Закончим спасательную операцию. Мы перераспределили всех людей, пересобрали команду и обновили задачи,

– сказал Ким.

Он также заявил, что оккупанты ответят за все.

"Кое-что сейчас изменим для того, чтобы максимально эффективно навалять россиянам. По театру боевых действий, я это все запомнил, за всех своих отомстим", – заверил он.

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