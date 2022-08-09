По Никополю враг из "Градов" выпустил 120 реактивных снарядов: повреждены дома, есть пострадавшие
Источник:телеграм Валентина Резниченко
россияне снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Они атаковали город 120 реактивными снарядами. Как следствие, пострадал человек.
Кроме Никополя, оккупанты обстреляли Синельниковский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко 9 августа.
Обратите внимание После ночных взрывов в Мелитополе есть ликвидированные и раненые оккупанты, в городе дальше горячо, – мэр
россияне атаковали Никополь коварно ночью
По ночному Никополю трижды стреляли из "Градов". В город прилетели 120 реактивных снарядов! Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили.
россияне обстреляли два района Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко
В результате атаки пострадал 46-летний работник одного из предприятий. Мужчину отвезли в больницу. У него обнаружили перелом.
Последствия вражеской атаки / Фото Валентина Резниченко
В Синельниковском районе захватчики обстреляли Великомихайловскую общину. Как следствие произошло разрушение жилья. По предварительным данным, пострадавших нет.
Оккупанты атаковали Днепропетровщину реактивными снарядами / Фото Валентина Резниченко
Остальные районы Днепропетровщины враг не атаковал. Там ночью было спокойно, как сейчас.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 8 августа: видео