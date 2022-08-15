Ночной обстрел Никополя из "Градов": россияне попали в гражданскую и промышленную инфраструктуру

Ночью и утром 15 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Пока информацию о пострадавших уточняют.

Ситуация в регионе остается напряженной, но полностью контролируемой Вооруженными силами Украины. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

​К теме Никополь в очередной раз подвергся ночному обстрелу

россияне безжалостно обстреливают Днепропетровскую область

По словам Вилкула, ночью 15 августа были обстрелы по линии столкновения. В Никополь захватчики попали 20 реактивными снарядами системы "Град". Есть попадание в гражданскую и промышленную инфраструктуру. Потери и последствия уточняют.

Кроме того, под утро оккупанты обстреляли два села в Марганецкой территориальной общине. Также есть попадание в гражданские объекты.

орки, прикрываясь из Запорожской области, проводят террор мирных городов и поселков,

– подчеркнул Вилкул.

Атака на Никополь: последние новости

Ночь на 6 августа оказалась очень неспокойной для Днепропетровской области. россияне били из "Градов" и из ствольной артиллерии по Никопольскому и Запорожскому районам.

Ночью 8 августа оккупанты били ракетами и "Градами" по Днепропетровской области – это повлекло за собой серьезные разрушения.

Ночь на 10 августа в Днепропетровской области оказалась крайне трагической. В результате вражеских обстрелов в Никопольском районе погибли 11 человек, а пострадали еще 13 человек.

11 августа в Никопольском районе зафиксировали 120 "прилетов". Россияне использовали для обстрелов "Грады", "Ураганы" и ракеты.

Позже в сети появилось видео ночных обстрелов из жилищ жителей Никополя. На кадрах слышен ряд громких взрывов.

Вас может заинтересовать – Никополь обстреляли с территории ЗАЭС: смотрите видео