Ситуація у регіоні залишається напруженою, але повністю контрольованою Збройними Силами України. Про це заявив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

​До теми Нікополь вкотре зазнав нічного обстрілу

росіяни безжалісно обстрілюють Дніпропетровщину

За словами Вілкула, вночі 15 серпня були обстріли по лінії зіткнення. У Нікополі загарбники влучили 20 реактивними снарядами системи "Град". Є влучання у цивільну та промислову інфраструктури. Втрати та наслідки уточнюють.

Крім того, під ранок окупанти обстріляли два села в Марганецькій територіальній громаді. Також є влучання в цивільні об’єкти.

орки, прикриваючись із Запорізької області, проводять терор мирних міст та селищ,

– наголосив Вілкул.

Атака на Нікополь: останні новини

Ніч проти 6 серпня виявилась дуже неспокійною для Дніпропетровщини. росіяни били з "Градів" та зі ствольної артилерії по Нікопольському та Запорізькому районах.

Вночі 8 серпня окупанти гатили ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині – це спричинило серйозні руйнування.

Ніч проти 10 серпня на Дніпропетровщині виявилася вкрай трагічною. Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі загинули 11 людей, а постраждали ще 13 осіб.

11 серпня у Нікопольському районі зафіксували 120 "прильотів". Росіяни використовували для обстрілів "Гради", "Урагани" й ракети.

Пізніше у мережі з’явилося відео нічних обстрілів з помешкань жителів Нікополя. На кадрах можна почути низку гучних вибухів.

Вас може зацікавити – Нікополь обстріляли з території ЗАЕС: дивіться відео