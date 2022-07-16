Около половины из 50 российских ракет по Никополю попали в жилые дома

россия утром 16 июля выпустила по Никополю сразу около 50 ракет. От обстрела врага пострадали люди и их дома.

российские войска планировали обстрелять один из инфраструктурных объектов города Никополя. Об этом рассказал главе районной военной администрации Евгений Евтушенко.

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Половина ракет попала в дома

По словам Евтушенко, обстрел враг произвел из установки "Град". Она не является точной военной машиной. То есть цель поражает вместе с тем, что вокруг этой цели находится.

Около 50 ракет они выпустили по спавшему на момент атаки городу. Около половины из них попали в многоквартирные жилые дома. Там спали мирные никопольцы, которые ни с кем не воевали и ничего плохого не делали,

– заметил глава РВА.

Он подчеркнул, что россияне попали в несколько многоквартирных домов, есть разрушения, уничтожены стеклопакеты. Также есть пострадавшие люди и двое погибших.

Подробнее об обстреле Никополя

Взрывы в городе раздались примерно в 4 утра 16 июля. Именно в этот момент продолжалась воздушная тревога. В Никополе из-за обстрелов россии повреждения получили 12 пятиэтажных домов, школа, здание ПТУ.

Глава ОВА Валентин Резниченко, сообщал, что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее. Всего выпустили 53 ракеты по мирному городу.

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