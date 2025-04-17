Также известно, что есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу Днепропетровской ОГА.

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Обстрел Никополя

Россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии. Атакуя Никополь, они убили двух мужчин – 56 и 61 года.

Еще 5 человек в результате атаки пострадали. Из них 4 сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также в ОВА сообщили, что в результате обстрела много гражданских объектов получили повреждения.

Возник пожар. Повреждены магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и автобусная остановка,

– сообщили там.

Враг обстрелял Никополь / Фото Сергея Лысака

Напомним, этим утром россияне снова ударили по энергетике Украины. Так, враг атаковал дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. Известно, что здания и техника получили серьезные повреждения.