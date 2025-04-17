Також відомо, що є потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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Обстріл Нікополя

Росіяни обстріляли місто з важкої артилерії. Атакуючи Нікополь, вони вбили двох чоловіків – 56 та 61 років.

Ще 5 людей внаслідок атаки постраждали. З них 4 наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

Також в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу багато цивільних об'єктів зазнали пошкодження.

Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка,

– повідомили там.

Ворог обстріляв Нікополь / Фото Сергія Лисака

Нагадаємо, цього ранку росіяни знову вдарили по енергетиці України. Так, ворог атакував дронами виробничий майданчик ДТЕК на Дніпропетровщині. Відомо, що будівлі та техніка зазнали серйозних пошкоджень.