Зокрема, ворога запустив 75 ударних дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

В ніч проти 17 квітня російська армія завдала удару 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 3 зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Луганської області.

Крім цього, війська країни-агресорки атакували 75 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ,

Міллерово – Росія,

Чауда – Крим.

Повітряний напад ворожих російських сил відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 25 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах додали, що 30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки постраждали декілька регіонів України. Зокрема, під прицілом агресора опинилася Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина.

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Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували "Шахедами" села Степанівської та Садівської громад Сумського району. Внаслідок атаки пошкоджені приватні домогосподарства, автомобілі, нежитлові будівлі.

Додамо, що пізно ввечері 16 квітня окупанти масовано атакували Дніпро. За даними ОВА, загалом у повітряному просторі Дніпропетровської області сили ППО знищили 10 безпілотників. Внаслідок атаки по обласному центру загинули троє людей, серед них опинилася і дитина.

Кількість потерпілих зросла до 30. З них – щонайменше 5 дітей. Наразі під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один перебуває у важкому стані.