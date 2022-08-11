Как выглядят ночные обстрелы из жилищ жителей Никополя: жуткие кадры

В сети появилось видео ночных обстрелов из жилищ жителей Никополя. На кадрах слышен ряд громких взрывов.

Ночью 11 августа в Никопольском районе было зафиксировано 120 "прилетов". Россияне использовали для обстрелов "Грады", "Ураганы" и ракеты.

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Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко опубликовал видео из жилья, на котором слышно несколько мощных взрывов в городе. Также на кадрах из окна видно, как загораются взрывы.

В результате этих обстрелов 2 человека погибли и еще 7 ранены. Среди пострадавших – 13-летняя девочка.

Ночные обстрелы из жителей Никополя: смотрите видео

Кстати, в городе также изуродовано более 40 многоэтажек: пять квартир разрушены. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Кроме того, повреждены 3 школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан.

Обстрел Днепропетровщины: последние новости

Ночь против 6 августа оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины. россияне били из "Градов" и со ствольной артиллерии по Никопольскому и Запорожскому районам. По меньшей мере 3 местных жителя пострадали.

В Никополе мощные взрывы слышны почти каждый день. В частности, ночью 8 августа оккупанты снова обстреляли Днепропетровщину. Готили ракетами и "Градами" – это повлекло за собой серьезные разрушения.

Кроме того, 9 августа россияне снова обстреляли Никополь. Они атаковали город 120 реактивными снарядами. Как следствие, пострадал человек.

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