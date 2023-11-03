Один пациент находится на лечении в нейрохирургическом отделении. Другие раненые в результате атаки России лечатся в хирургическом отделении в выездном состоянии. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора больницы Константин Лобойко.
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Один пострадавший находится в нейрохирургическом отделении
Относительно пациента в нейрохирургическом отделении Лобойко сказал, что его состояние стабилизируется. Однако он отметил, что у пациента "будут последствия".
Пока один пациент находится на лечении в нейрохирургическом отделении, потихоньку стабилизируется, выздоравливает. Будут последствия, без последствий подобная травма головного мозга не обходится. Одна сторона тела будет работать хуже другой – то, что называется гемипарезом,
– говорит Лобойко.
Другие раненые, как говорит представитель больницы, в удовлетворительном состоянии и скоро будут идти на выписку. Но есть несколько в состоянии средней тяжести.
"Знаю, у одного пациента сегодня будет повторная операция на брюшной полости. К сожалению, эти травмы не лечатся за раз, надо делать одну, вторую операции. Все это время он находился в состоянии средней тяжести. Длительное время был в отделении интенсивной терапии, затем перевели в хирургическое отделение, где прооперируют, и опять вернут к интенсивной терапии", – рассказал Лобойко.
Ракетный удар по терминалу "Новой почты": главное
- Российская армия ночью 21 октября нанесла ракетный удар по большому терминалу "Новой почты" под Харьковом. Оккупанты атаковали двумя ракетами С-300 из Белгородской области.
- 3 ноября количество погибших в результате обстрела увеличилось до восьми человек. В больнице скончался 29-летний работник "Новой почты" Евгений Цыганко. 30 октября также скончался 25-летний Максим Ефременко. Все погибшие мужчины являлись работниками компании.
- Еще семь раненых, состояние которых было преимущественно легким, выписали из больницы.
- После удара России сообщалось, что погибли шесть мужчин – все работники "Новой почты". Тогда же была информация, что ранены 17 человек, 7 из которых были в тяжелом состоянии.
- В России признали, что нанесли удар по терминалу "Новой почты", но пытались оправдать военное преступление. В частности, пропагандисты заявляли, что на терминале были БМП.
- Однако циничную ложь пропагандистов опровергают камеры наблюдения, которые зафиксировали удар по терминалу "Новой почты". На кадрах нет никаких БМП.