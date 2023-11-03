Один пацієнт перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні. Інші поранені внаслідок атаки Росії лікуються у хірургічному відділенні у виїзному стані. Про це розповів виконувач обов'язків генерального директора лікарні Костянтин Лобойко.
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Один постраждалий перебуває у нейрохірургічному відділенні
Щодо пацієнта в нейрохірургічному відділенні, то Лобойко сказав, що його стан стабілізується. Однак він зазначив, що в пацієнта "будуть наслідки".
Наразі один пацієнт перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні, потихеньку стабілізується, одужує. Будуть наслідки, без наслідків така травма головного мозку не обходиться. Одна сторона тіла буде працювати гірше за другу – те, що зветься геміпарезом,
– каже Лобойко.
Інші поранені, як каже представник лікарні, є ті, що у задовільному стані та скоро йтимуть на виписку. Але є декілька в стані середньої тяжкості.
"Знаю, в одного пацієнта сьогодні буде повторна операція на черевній порожнині. На жаль, ці травми не лікуються за раз, треба робити одну, другу операції. Увесь цей час він перебував у стані середньої тяжкості. Тривалий час був у відділенні інтенсивної терапії, потім перевели до хірургічного відділення, де прооперують, і знову ж, повернуть до інтенсивної терапії", – розказав Лобойко.
Ракетний удар по терміналу "Нової пошти": головне
- Російська армія вночі 21 жовтня завдала ракетного удару по великому терміналу "Нової пошти" під Харковом. Окупанти атакували двома ракетами С-300 з Бєлгородської області.
- 3 листопада кількість загиблих унаслідок обстрілу збільшилася до восьми людей. У лікарні помер 29-річний працівник "Нової пошти" Євген Циганко. 30 жовтня також помер 25-річний Максим Єфременко. Усі загиблі чоловіки були працівниками компанії.
- Ще сімох поранених, стан яких був переважно легким, виписали з лікарні.
- Після удару Росії повідомлялося, що загинуло шість чоловіків – усі працівники "Нової пошти". Тоді ж була інформація, що поранено 17 людей, 7 з яких були у важкому стані.
- У Росії визнали, що завдали удару по терміналу "Нової пошти", але намагалися виправдати воєнний злочин. Зокрема, пропагандисти заявляли, мовляв, на терміналі були БМП.
- Однак цинічну брехню пропагандистів спростовують камери спостереження, які зафіксували удар по терміналу "Нової пошти". На кадрах немає ніяких БМП.