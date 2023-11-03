У "Новій пошті" повідомили, що серце Євгена зупинилося 3 листопада. Він був одним з тих, хто постраждав унаслідок російського ракетного удару на Харківщині. Євген став восьмою жертвою атаки Росії.

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Євгена госпіталізували з важкими пораненнями

Повідомляється, що Євгена госпіталізували з важкими пораненнями та одразу підключили до апарата ШВЛ. Він майже два тижні боровся за життя.

За цей час стан чоловіка навіть покращився, зокрема він пробував ставати на ноги.

Проте в одну ніч легені перестали дихати та Євгена ввели в медикаментозний сон, з якого він вже не вийшов.

У цей важкий час наші думки з рідними та близькими Євгена. Щирі співчуття,

– висловили співчуття у "Новій пошті".



Унаслідок атаки Росії загинув Євген Циганко / Фото "Нової пошти"

Що відомо про жертв атаки по "Новій пошті"