У "Новій пошті" повідомили, що серце Євгена зупинилося 3 листопада. Він був одним з тих, хто постраждав унаслідок російського ракетного удару на Харківщині. Євген став восьмою жертвою атаки Росії.
Дивіться також Смертельний удар по терміналу "Нової пошти" під Харковом: все, що відомо про трагедію
Євгена госпіталізували з важкими пораненнями
Повідомляється, що Євгена госпіталізували з важкими пораненнями та одразу підключили до апарата ШВЛ. Він майже два тижні боровся за життя.
За цей час стан чоловіка навіть покращився, зокрема він пробував ставати на ноги.
Проте в одну ніч легені перестали дихати та Євгена ввели в медикаментозний сон, з якого він вже не вийшов.
У цей важкий час наші думки з рідними та близькими Євгена. Щирі співчуття,
– висловили співчуття у "Новій пошті".
Унаслідок атаки Росії загинув Євген Циганко / Фото "Нової пошти"
Що відомо про жертв атаки по "Новій пошті"
- Російські військові атакували термінал "Нової пошти" двома ракетами С-300 з Бєлгородської області. У працівників компанії було близько пів хвилини, щоб пройти в укриття.
- Після удару Росії повідомлялося, що загинуло шість чоловіків – усі працівники "Нової пошти". Тоді ж була інформація, що поранено 17 людей, 7 з яких були у важкому стані.
- 30 жовтня кількість загиблих зросла до семи людей. Загинув 25-річний Максим Єфременко. Він переніс кілька операцій, але після тижневої боротьби за своє життя помер.
- Кремлівська пропаганда намагалася виправдати воєнний злочин, який скоїли російські військові. Зокрема, пропагандисти заявляли, мовляв, на терміналі були БМП.
- Однак брехливі заяви пропагандистів щонайменше спростовують камери спостереження, які зафіксували удар по терміналу "Нової пошти". На оприлюднених кадрах можна чітко помітити, що ніяких БМП на "Новій пошті" немає.