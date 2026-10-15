Россия нанесла удар по газодобывающей инфраструктуре "Нафтогаза" в Полтавской области

Ночью 15 октября Россия осуществила атаку на газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате атаки БПЛА было повреждено технологическое оборудование и возник пожар.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Каковы последствия атаки?

По его словам, из-за удара по газодобывающему объекту работу временно приостановили.

Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений,

– отметил Федоренко.

Изначально сообщалось, что в результате попаданий по промышленным предприятиям в Полтавском и Миргородском районах пострадавших нет. Однако впоследствии информацию уточнили: травмы средней тяжести получил 38-летний мужчина.

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информацию о масштабах повреждений промышленных объектов уточняют.

Напомним, вечером 14 октября российские войска совершили массированную атаку на Кировоградскую область, в частности на Кропивницкий. Враг задействовал почти 360 беспилотников, а попадания зафиксировали в 26 локациях области. В результате российского удара погибли 3 человека, еще 6 получили травмы, 5 пострадавших госпитализировали.

Российские БПЛА поразили объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, логистические центры и складские помещения. Также повреждены жилые дома, придомовые территории и автомобили.

После ударов на ряде объектов возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. Наибольшие разрушения зафиксированы в Кропивницком, однако под ударом также оказались Знаменка, Александрия, Помочная и ряд общин области. Спасатели продолжают ликвидировать последствия массированной атаки.