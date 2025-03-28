Повреждены газодобывающие мощности: Россия снова обстреляла объекты Нафтогаза

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли объекты Группы Нафтогаз. Вследствие враждебных действий страны-агрессора повреждены газодобывающие мощности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

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Враг обстрелял объекты Нафтогаза

Российские оккупанты в ночь на 28 марта снова атаковали объекты Нафтогаза.

Враг обстрелял объекты Группы Нафтогаз. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года,

– сообщили в компании.

Там отметили, что, к счастью, пострадавших нет. Однако повреждены газодобывающие мощности.

По словам главы Группы Нафтогаз Романа Чумака, специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений.

Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение,

– отметил он.

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Напомним, что этой ночью захватчики в очередной раз запускали ударные БПЛА по Украине. Силы ПВО ночью сбили 89 беспилотников, еще 51 дрон-имитатор – локально потерян. В общем Россия запустила 163 дрона.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.