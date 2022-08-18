Известно, что три человека погибли. Еще 9 – удалось спасти из-под завалов. Сейчас поисковые работы продолжаются. Доподлинно неизвестно, сколько людей остается под завалами разрушенного общежития.

Читайте также По общежитию на Салтовке россияне выпустили ракеты из "Искандера" 2020 года выпуска, – полиция

Спасательные работы продолжаются

Спасатель Алексей Чаплыгин рассказывает, что под завалами могут оставаться по меньшей мере 4 человека.

После взрыва в результате обстрела произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались 9 человек, которых мы спасли. К сожалению, 3 человека погибли. Сейчас идет операция по спасению людей. Приблизительно еще четырех человек нужно достать из-под завалов,

– подчеркнул он.

Спасатель добавил, что раненых госпитализировали. У тех, кого достали из-под завалов, обнаружены переломы конечностей разной степени тяжести. Также есть ушибы и ссадины.

История харьковчанки, которую вытащили из-под завалов

Кроме того, спасатель рассказал историю спасения жительницы третьего этажа. По его словам, после обрушения конструкции она оказалась на первом уровне дома. Из-за резкого падения женщина потеряла сознание, однако, к счастью, выжила.

Сначала женщина была без сознания, но потом, когда, как нам казалось, мы заканчивали работы, она начала подавать признаки жизни, она начала стучать. Также мы нашли телефон, по которому начали набирать номер и зазвонил телефон под завалами возле нее,

– рассказал Чаплыгин.

Чаплыгин подчеркнул, что общежитие расположено рядом с депо. Это создает некоторые сложности при работе.

"Объект расположен в производственном помещении, есть замкнутый объем. В аварийном состоянии находятся конструкции и нет возможности привлечь какую-либо инженерную технику, поэтому все работы нужно выполнять руками с помощью личного состава", – подытожил он.

оккупанты обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова: что известно

В результате российских обстрелов утром 18 августа 2 ракеты попали в трамвайное депо, параллельно повредив ремонтный цех. Также разрушено общежитие, которое стояло вплотную к зданию.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела общежития известно о 3 жертвах и 18 раненых. В Харьковской ОВА уточнили, что среди погибших – 11-летний мальчик.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

К теме – последние детали обстрелов Харькова: смотрите видео