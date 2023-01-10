Там залили бетоном мины времен Второй мировой – Ким об обстреле россиянами Очакова

Во время вчерашнего обстрела Очакова русская армия попала в место хранения противокорабельных мин советских времен. Эти боеприпасы были старыми, их давно залили бетоном.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, заметив, что оккупанты давно пытались попасть именно в это место.

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Не хотели об этом говорить. Но расскажу. Наряду с военной частью, которую обстреливали месяцем, был состав старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Их залили бетоном, сделали могильник, чтобы они не взорвались, потому что было опасно, прямо в песке на берегу. Много их там было, их залили бетоном когда-либо,

– сказал он.

По словам Кима, россияне решили, что это склад боеприпасов и стреляли туда в течение длительного времени.

"Вчера дорогой ракетой, будто "Кинжалом", двумя штуками, пробили метр бетона, чтобы сорвать мины Второй мировой войны", – добавил глава ОВА.

Что известно об обстреле Очакова