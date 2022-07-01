Об актуальной информации в регионах Украины на утро 1 июля рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

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Где было тихо

Относительно спокойно ночь на 1 июля прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Какая ситуация в других регионах

К сожалению, во всех других областях нашей страны ночь прошла неспокойно. Оккупанты обстреливали гражданские объекты.

Одесчина: ракетный удар

В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 по направлению Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесчины, 3 ракетами Х-22 поражены:

многоквартирный дом,

2 базы отдыха.

По состоянию на утро выявлено 18 погибших, из них 2 ребенка, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребенка. Тяжелые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

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Последствия ракетного удара по Одесчине / Фото ГСЧС, Кирилла Тимошенко

Черниговщина, Сумщина и Днепропетровщина: обстрелы из минометов

Оккупанты ночью из минометов обстреляли территорию возле сел Леоновка и Николаевка. К счастью, обошлось без потерь и разрушений инфраструктуры.

В Сумской области в течение суток враг также обстреливал пограничные общины из минометов, САУ и реактивной артиллерии. Потерь и разрушений, по предварительным данным, нет.

В Днепропетровской области враг обстрелял Никопольский район. Предварительно, без пострадавших. На месте работают спасатели и полиция.

Харьков: ракетные удары

Ночью враг снова нанес ракетные удары по Харькову, попав в одно из предприятий, пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В то же время российские захватчики из артиллерии обстреливали:

Чугуевский,

Изюмский,

Богодуховский,

Харьковские районы.

В результате повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Всего за сутки ранения получили 7 человек, еще 4 погибли (в Изюмском и Чугуевском районах).

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Луганщина: враг атакует Лисичанск

Оккупанты хотят окружить украинских военных, атакуя Лисичанск с Юга и Запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов.

Россияне провели штурмовые действия в районе Тополевки и северной части Волчоярки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск. В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти.

Донетчина: обстрелы не утихают

Россияне активизировали обстрелы на Донбассе, под вражеским огнем оказалось:

Авдеевка (жилой сектор, завод АКХЗ, АЗС, жилищный сектор, железнодорожная остановка);

Славянск (мясокомбинат);

Красногоровка (жилой сектор, гаражный кооператив);

Бахмут (склад на стальной дороге);

Времен Яр;

Соледарь;

села Первомайское, Новониколаевка и Берестово.

В общей сложности повреждено 40 объектов, в том числе 9 частных жилых домов, 4 многоэтажки, промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры. Погибли 4 человека, еще 18 – ранены.

Николаевщина: ракетные обстрелы

Утром 1 июля ракетные обстрелы подверглись Николаеву. Информация о пострадавших и последствиях уточняется. Также ночью враг устроил по селу Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет.

А примерно в 05.20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработало ПВО. Обстрелы были и в:

Широковский;

Березнеговатский;

Ингульской общине.

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Херсонщина: часть населенных пунктов на грани уничтожения

В результате боевых действий все больше сел Бериславского и Каховского районов, а также близлежащих населенных пунктов к Николаевщине, находятся на грани уничтожения.

Есть много деревень, где поврежден каждый второй дом, а из некоторых населенных пунктов люди полностью уехали. Во многих селах заминированы поля и дороги, угнан весь транспорт, магазины и аптеки не работают, нет возможности получить пенсии.