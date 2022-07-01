Про актуальну інформацію у регіонах України станом на ранок 1 липня розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.
Важливо Окупанти активізувалися в напрямку Краматорська: карта бойових дій станом на 1 липня
Де було тихо
Відносно спокійно ніч проти 1 липня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.
Яка ситуація в інших регіонах
На жаль, в усіх інших областях нашої країни ніч минула неспокійно. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти та
Одещина: ракетний удар
Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено:
- багатоквартирний будинок,
- 2 бази відпочинку.
Станом на ранок виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з-під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.
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Наслідки ракетного удару по Одещині / Фото ДСНС, Кирила Тимошенка
Чернігівщина, Сумщина та Дніпропетровщина: обстріли із мінометів
Окупанти вночі з мінометів обстріляли територію біля сіл Леонівка та Миколаївка. На щастя, минулося без втрат та руйнувань інфраструктури.
На Сумщині потягом доби ворог також обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії. Втрат і руйнувань, за попередніми даними, немає.
На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція.
Харків: ракетні удари
Вночі ворог знову завдав ракетні удари по Харкову, влучивши в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Водночас російські загарбники з артилерії обстрілювали:
- Чугуївський,
- Ізюмський,
- Богодухівський,
- Харківський райони.
Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Загалом за добу поранення отримали 7 осіб, ще 4 – загинули (в Ізюмському та Чугуївському районах).
Актуально У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Луганщина: ворог атакує Лисичанськ
Окупанти хочуть оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із Півдня та Заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення із Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об'єктів.
Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.
Донеччина: обстріли не вщухають
Росіяни активізували обстріли на Донбасі, під ворожим вогнем опинилася:
- Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, житловий сектор, залізнична зупинка);
- Слов'янськ (м'ясокомбінат);
- Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив);
- Бахмут (склад на залізниці);
- Часів Яр;
- Соледар;
- села Первомайське, Новомиколаївка та Берестове.
Загалом пошкоджено 40 об'єктів, зокрема 9 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Загинуло 4 особи, ще 18 – поранені.
Миколаївщина: ракетні обстріли
Вранці 1 липня ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. Також вночі ворог вгатив по селу Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.
А приблизно о 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Обстріли були і у:
- Широківській;
- Березнегуватській;
- Інгульській громаді.
Херсонщина: частина населених пунктів на межі знищення
Внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини, перебувають на межі знищення.
Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.
Варте вашої уваги – жахливі деталі ракетного обстрілу Одещини: дивіться відео