Відповідну інформацію повідомили жителі міста. Інформацію оприлюднили орієнтовно о 00:02 1 липня.
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У Харкові знову прогриміли вибухи
Повітряну тривогу в місті оголосили о 00:01 1 липня. Тоді ж очевидці повідомили про виліт ракет з російського Бєлгорода.
Вибухи у Харкові,
– повідомили буквально в 00:02 1 липня.
На жаль, орієнтовно в 00:20 в місті знову почули вибухи.
Зауважте, що влада постійно закликає людей бути пильними та відразу ховатись в укриття після оголошення повітряної тривоги. Там варто перебувати до відбою. Це може врятувати життя.
Варто пригадати, що така ситуація в місті не вперше. Ворог фактично кожного вечора гатить по місту орієнтовно в один й той самий час.
Мер Харкова Ігор Терехов 28 червня пригадав, що росіяни змінили тактику. Тепер вони бомблять Харків "за графіком" й обстріли відбуваються з території Бєлгородської області.
Атаки на Харків: важливе
- Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що росіяни обстрілюють деякі населені пункти у Харківській області, де не виключається відкриття другого фронту.
- Та Громов пояснив, що Росія намагається прощупати оборону ЗСУ та виявити слабкі місця. Проте запевнив, що відкриття другого фронту на Харківському напрямку ЗСУ наразі не спостерігає та не передбачає.
- Окрім того, британська розвідка повідомила, що росіяни досягли обмеженого прогресу у наступі з Ізюма що на Харківщині. Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж вони потрапили в оточення, і надалі залишатиметься ключовим фактором результату Росії.
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