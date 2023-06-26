Больше всего враг атаковал с Юга, целившись по Одесской области. Враги прикрывались грозовым небом и штормом – это значительно усложняет обнаружение целей. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях атаки.

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Над грозовым небом Одессы сбили почти все цели

Силы ПВО сбили над Одесской областью 2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе. 1 ракета попала в складское помещение в Одесском районе.

Кроме этого, в результате сбития обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами изуродованы окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Данных о пострадавших не поступало.

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