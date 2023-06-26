Больше всего враг атаковал с Юга, целившись по Одесской области. Враги прикрывались грозовым небом и штормом – это значительно усложняет обнаружение целей. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях атаки.
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Над грозовым небом Одессы сбили почти все цели
Силы ПВО сбили над Одесской областью 2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе. 1 ракета попала в складское помещение в Одесском районе.
Кроме этого, в результате сбития обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами изуродованы окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Данных о пострадавших не поступало.
Что известно о ночных атаках Украины 26 июня
- Россияне атаковали Украину по нескольким направлениям, больше всего нацелившись на Одесскую область с Юга. Оккупанты выпустили 3 крылатые ракеты "Калибр" с подводной лодки в Черном море, а еще 8 "Шахедов" с восточного побережья Азовского моря.
- Силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили 2 ракеты и 7 беспилотников. Это при том, что работу ПВО усложняла погода: над морем были сильный шторм и гроза, ухудшавшие видимость.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что оккупанты попали в 2 объекта, но не уточнил, в какие именно. Он подчеркнул, что обошлось без потерь и "враг не достиг своих целей".
- Также россияне атаковали Север Украины, выпустив 4 беспилотных летательных аппарата. Их все сбили, однако тип этих БПЛА устанавливают.