Найбільше ворог атакував з Півдня, цілившись по Одеській області. Вороги прикривалися грозовим небом та штормом – це значно ускладнює виявлення цілей. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки.
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Над грозовим небом Одеси збили майже усі цілі
Сили ППО збили над Одеською областю 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.
Крім цього, внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило.
Що відомо про нічні атаку України 26 червня
- Росіяни атакували Україну з кількох напрямків, найбільше націлившись на Одеську область з Півдня. Окупанти випустили 3 крилаті ракети "Калібр" із підводного човна в Чорному морі, а ще 8 "Шахедів" зі східного узбережжя Азовського моря.
- Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили 2 ракети та 7 безпілотників. Це при тому, що роботу ППО ускладнювала погода: над морем були сильний шторм і гроза, які погіршували видимість.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окупанти влучили у 2 об'єкти, проте не уточнив, в які саме. Він наголосив, що минулося без втрат і "ворог не досяг своїх цілей".
- Також росіяни атакували Північ України, випустивши 4 безпілотні літальні апарати. Їх усі збили, проте тип цих БпЛА наразі встановлюють.