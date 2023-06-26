У багатьох областях вночі було чутно гучні вибухи. Це працювала наша ППО. Детальніше про масовану атаку ворога – розповість 24 Канал.

Важливо Знищили все, крім однієї ракети й "Шахеда", – Повітряні сили про нічну атаку

Під час повітряної тривоги у Черкаській та Полтавській областях працювала ППО. У Повітряних силах закликали людей залишатись в укриттях до кінця сирени.

Також звуки вибухів було чутно на Київщині – у регіоні також працювала ППО. Згодом пролунали повторні вибухи.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. А Одеську область терористи хотіли "кошмарити" дронами-камікадзе.

Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет "Калібр" з Чорного моря. Наголошувалось також про звуки вибухів в Одесі.

В ОК "Південь" зазначили, що вночі ворог атакував Одещину. Там тривала бойова робота, працювала протиповітряна оборона, зокрема над містом.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що вночі був приліт на Одещині. "Калібр" та "Шахед" влучили у певні об'єкти. Попередньо, ніхто не постраждав. Наразі всі подробиці уточнюють.

Згодом в Одеській ОВА підтвердили, що 2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе було збито над регіоном. Однак 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило.

У Повітряних силах розповіли, що вночі російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку. Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Шахед".

Крім того, ворог атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".